Wall Street begint licht hoger aan nieuwe week

De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger. De brede S&P 500-index steeg ook 0,2%. Technologiebeurs Nasdaq klom 0,03%.

Peking heeft er bij de VS op aangedrongen te stoppen met het ’demoniseren’ van China. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken meent dat er geen beweging meer zit in de relatie tussen beide landen en dat de relatie tegen grote problemen aanloopt. China werd er vorige week nog door onder meer de VS van beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor een groot aantal cyberaanvallen, nadat duizenden overheidsinstanties en bedrijven via een lek in de e-mailsoftware van Microsoft werden gehackt. China ontkende de aanvallen en stelde dat juist de VS de „grootste bron van cyberaanvallen ter wereld” zijn.

De Chinese e-commercebedrijven Alibaba en Baidu, met noteringen in New York, zakten respectievelijk 7,3% en 6% vanwege strenger optreden van Chinese autoriteiten tegen de techsector. De Chinese taxi-app Didi Global, die onlangs al sterk aan beurswaarde inleverde, zakte 0,3%.

Speelgoedmaker Hasbro profiteerde afgelopen kwartaal van een toenemende vraag naar het bordspel Dungeons & Dragons, terwijl ook de verkoop van speelgoed op basis van films herstel liet zien. Dat werd door beleggers beloond met een plus van 12,2%.

Defensieconcern Lockheed Martin (-3,3%) is ook met cijfers gekomen. Die waren niet zo goed als analisten in doorsnee hadden verwacht. Wel heeft bedrijf zijn verwachtingen voor het hele jaar wat opgeschroefd.

In New York is vandaag ook de handel in het aandeel Lucid (+5,9%) van start gegaan. De fabrikant van elektrische auto’s is naar de Nasdaq gegaan dankzij een zogenoemde spac-transactie.

Bekijk ook: Prosus en Philips bezorgen AEX lager slot

Beleggers staan sowieso voor een drukke week nu de cijferperiode zijn hoogtepunt bereikt. Maandag nabeurs geeft maker van elektrische auto’s Tesla een kijkje in de boeken. Komende dagen volgen onder meer Apple, Amazon, Facebook, Microsoft en Google-moeder Alphabet. Verder gaat de aandacht uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De beleidsmakers van de Amerikaanse koepel van centrale banken komen dinsdag en woensdag bijeen.