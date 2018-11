Modemerk Mexx keert terug in winkelstraat

Mexx kwam afgelopen voorjaar al met een eerste collectie, die het online verkocht en via winkels in Griekenland en landen uit de voormalige Sovjet-Unie. Volgend jaar wil RNF Mexx weer wereldwijd introduceren. Daar horen meer nieuwe winkels bij.

Het bedrijf richt zich in eerste instantie op belangrijke markten als de Benelux, Frankrijk, Griekenland en Duitsland waar Mexx nog veel naamsbekendheid heeft. Ook Canada, het Midden-Oosten en de voormalige Sovjetlanden staan op de radar en er wordt gedacht over een introductie van Mexx in Egypte en China.

Mexx ontstond in de jaren zeventig in Nederland, maar ging in 2014 failliet. Begin 2015 maakte het bedrijf onder de vleugels van Eroglu een beperkte doorstart.