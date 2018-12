Alles over het ultieme tv-kijken

OLED is de afkorting van een paar moeilijke woorden: organic light emitting diode. Het is een beeldschermtechniek; een manier om een beeld op te wekken. De basis voor OLED werd in de jaren 70 gelegd door Kodak. LG kocht de patenten en ontwikkelde de technologie verder door voor tv-toepassingen. Op dit moment is LG de enige fabrikant van grote OLED-schermen. Alle aanbieders van OLED-tv’s maken dan ook gebruik van de OLED-schermen van LG.

Verschil met LED

De nu prominent in onze huiskamers aanwezige LCD-tv werkt net als OLED met LED’s. Het grote verschil is echter dat de LCD-tv een laag pixels heeft met daarachter een bak lampjes, bij OLED geven de pixels zelf licht. Vandaar ook dat de OLED-tv veel dunner kan zijn. Het topmodel van LG bijvoorbeeld is nog geen 3 mm dik. Opvallend gegeven is dat zwart ook echt zwart is bij een OLED-tv. En dat scheelt heel veel in de televisiebeleving.

Het OLED-zwart

Zwart is op een LCD-tv nooit echt zwart. Het is meer een soort donkergrijs. Dat realiseer je je wellicht niet, maar merk je wel. Bij OLED gaat de pixel helemaal uit als er zwart getoond moet worden. Zwart is echt diep zwart. Het contrast in het zwart is daardoor groter dan bij een traditionele tv. De kijkervaring wordt levendiger en intenser. Daarbij zie je in donkere scènes meer details.

Een grotere kijkhoek

OLED heeft nog een ander groot pluspunt: een grotere kijkhoek. Ook als je er niet recht voor zit, blijft het beeld scherp met een perfect contrast. LCD is te vergelijken met een tl-balk achter luxaflex: niet alleen de stand van de lamellen bepaalt wat je van de tl-balk ziet, maar ook de hoek waarmee je naar de luxaflex kijkt. Bij OLED is er simpelweg geen luxaflex.

Steeds goedkoper

Voor de eerste OLED-tv’s moest de consument behoorlijk diep in de buidel tasten, maar ze worden steeds betaalbaarder. Waar de eerste OLED-televisies rond de 10.000 euro kostten, is er nu al veel keuze onder de 2000 euro. Die prijsdaling zit ‘m vooral in de daling van productiekosten. Inmiddels investeert LG miljarden om de productie van OLED-schermen te vergroten en op die manier aan de gigantische vraag te kunnen voldoen, Alle fabrikanten die een OLED-televisie aanbieden, kopen de schermen van LG Display.

Heel af en toe even uit

Er wordt weleens gesuggereerd dat de lampjes van OLED kunnen inbranden. Maar dat ‘gevaar’ is eigenlijk te verwaarlozen. In een thuissituatie waarbij je de OLED-tv normaal uitzet en de pixels zichzelf resetten komt inbranden nagenoeg niet voor. Pas wanneer je duizenden uren hetzelfde beeld vertoont op je scherm, kan dit optreden. Dus - we snappen dat het lastig is met zo’n mooie televisie - maar je zult ‘m toch echt heel af en toe een keertje uit moeten doen.