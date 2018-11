AFM waarschuwt voor vermoedelijke fraudeur

De AFM trekt geregeld aan de bel over boilerrooms. Volgens de toezichthouder zetten ze beleggers onder grote druk om geld naar het buitenland over te maken. Vaak gebruiken ze een betrouwbaar ogende website of namen die sterk lijken op die van een bekende financiële organisatie.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik