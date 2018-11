Belgen stoppen ook met 1 en 2 cent

Per 1 december 2019 worden contante betalingen in België verplicht afgerond op 5 cent. Daar stemde de ministerraad deze week mee in.

Handelaarsorganisaties in België hadden al eerder voor de maatregel gepleit. Veel ondernemers als consumenten vinden de kleine muntjes irritant, aldus de Belgische minister van Economie, Kris Peeters. Winkeliers mochten betalingen al sinds 2014 afronden, maar omdat niemand de eerste wilde zijn die de maatregel doorvoert, komt de overheid nu met een plicht.