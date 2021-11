Kraan strategische oliereserves VS open in strijd tegen dure brandstof

De olie komt uit de Amerikaanse Strategic Petroleum Reserve (SPR) die goed is voor meer dan 600 miljoen vaten. Daarbij kunnen oliebedrijven ruwe olie uit de reserves ontvangen die ze dan later moeten teruggeven aan de overheid, plus rente.

Dat wordt dan een SPR-swap genoemd. Een vergelijkbare regeling was er ook na de orkaan Ida die de olie-industrie in het zuiden van de VS flink raakte, waardoor er brandstoftekorten dreigden. Daarnaast kan olie uit de voorraden rechtstreeks worden verkocht aan oliebedrijven voor raffinage.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft kritiek geuit op de oliealliantie OPEC+ omdat die te weinig zou doen om de hoge olieprijzen tegen te gaan. Hij vindt dat oliekartel OPEC en diens bondgenoten als Rusland nog meer olie moeten gaan oppompen. De hoge brandstofprijzen raken aan de populariteit van Biden.

De olieproducerende landen van de OPEC+ kunnen nu mogelijk hun eigen productie gaan aanpassen, zo hebben afgevaardigden van het oliekartel gezegd. Volgens de OPEC+ zijn de strategische reserves bedoeld voor noodgevallen en is daar geen sprake van.

De groep gaat volgende week vergaderen over de productie. De olieminister van de Verenigde Arabische Emiraten zei dat er geen noodzaak is voor de OPEC+ om de productie sterker te gaan verhogen. Momenteel wordt die elke maand met 400.000 vaten per dag verhoogd.

De olieprijzen zijn de afgelopen weken wel afgezwakt, ook vanwege zorgen over de impact van de lockdownmaatregelen in Europa op de vraag. De olieprijzen gingen in reactie op het vrijgeven van de reserve in eerste instantie behoorlijk omlaag, maar trokken daarna bij.