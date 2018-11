Gokverslaafde moet €58.000 uitkering terugbetalen

De gemeente kwam de bijstandsfraude op het spoor na een anonieme tip. De gemeente vroeg vervolgens de bankafschriften van de vrouw op, voor de periode van 1 januari 2014 tot september 2017. Bijna elke maand bleek de vrouw geld overgemaakt te krijgen van online gokplatforms. Het ging regelmatig om honderden of zelfs duizenden euro’s. De vrouw stortte zelf ook sommen geld op haar rekening.

Door deze overboekingen niet te melden, schond de vrouw haar inlichtingsplicht. Zelf bestreed ze dat. Ze noemde de stortingen die ze zelf op haar rekening deed leningen van familie en vrienden, en beweerde dat de gokplatforms slechts de inleg terugstortten die zij zelf had gedaan. Ze zegt te hebben gegokt met haar creditcardlimiet, en de betalingen te hebben gebruikt om deze weer aan te vullen.

Gokverslaafd

De rechter ging vorige week niet mee in die redenering. Ook over leningen van vrienden en familie had de gemeente ingelicht moeten worden. Dat de vrouw wel telefonisch had gemeld gokverslaafd te zijn, doet daar niets aan af. Omdat het onduidelijk is of de vrouw over de periode 2014 - 2017 recht had op bijstand, is deze volledig teruggevorderd. Ze moet meer dan €58.000 aan de gemeente terugbetalen.

Bij het onderzoek kwam ook nog boven water dat de vrouw al sinds 1982 in het bezit was van een perceel in Suriname, dat meer dan €30.000 waard zou zijn. De vrouw weigerde hier een verklaring over af te leggen. Hierdoor heeft de vrouw helemaal geen recht op een bijstandsuitkering.

De gemeente moest van de rechter wel de proceskosten van ruim €1000 betalen.