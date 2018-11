Albert Heijn stopt met Rappie in Rotterdam

De bezorgers worden buddy's genoemd. Zij doen fysiek de boodschappen in je eigen winkel. Superbuddy zit in Zwolle, Utrecht en Rotterdam.In de Maasstad had het bedrijf een exclusief contract met Albert Heijn, dat nu per 1 december stopt. ,,We hebben ontzettend veel geleerd dit jaar’’, zegt ceo Laurens van Geffen van Superbuddy. ,,We weten nu precies wie onze klanten zijn en hebben veel geleerd over de logistiek.’’ Vooral mensen in de zorg, die weinig tijd hebben, en gezinnen met kinderen behoren tot de beste klanten, zegt Van Geffen

Albert Heijn is tevreden over de samenwerking en over de proef. Maar volgens Eva Mathlener, hoofd concept&design bij Albert Heijn is het tijd om verder te gaan. ,,Samen met SuperBuddy hebben we het afgelopen jaar gezien dat instant delivery veel kansen biedt. De ervaringen van de proef nemen we mee in de verdere ontwikkeling van onze online diensten’.’

Superbuddy stelt zijn platform nu, net als in Zwolle en Utrecht, ook in Rotterdam open voor andere supermarkten. Dat wil zeggen de buddy’s kunnen daar nu ook bij andere winkels hun boodschappen gaan doen. ,,Er zijn gesprekken gaande met andere retailers en dat ziet er goed uit’’, zegt Van Geffen.