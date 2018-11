Miljoenen AirMiles naar de aapjes

Elke 200 AirMiles kan de stichting inwisselen voor een euro. In september ontvingen zij dus €80.000 en in oktober €165.000. De stichting heeft het geld besteed aan een speciaal hekwerk voor de Japanse makaken. Stichting Aap is niet het enige goede doel waar AirMiles naartoe kunnen: ook War Child, Nationaal Fonds Kinderhulp en Justdiggit accepteren de spaarpunten.

Bekijk ook: Goede doelen vechten om bijna vervallen Air Miles

Wie nog oude AirMiles heeft, moet ze snel uitgeven. Per 1 december zullen de miles die voor 2013 zijn gespaard vervallen. Eigenlijk zou dit al per 1 november zijn gebeurd, maar omdat het zo druk was op de websites, is de deadline een maand opgeschoven.

Bekijk ook: Doe dit met je bijna waardeloze Air Miles

AirMiles kunnen bij diverse winkels ook worden ingewisseld voor korting of gratis artikelen. Bij bol.com lukte dat afgelopen week ineens niet meer.

Bekijk ook: Spaarders dreigen Airmiles kwijt te raken