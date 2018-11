Soros stopt met activiteiten in Turkije

De stichting meldde maandag dat ze het doelwit is van ,,ongegronde beschuldigingen'' in de Turkse media en dat ze haar werk daardoor niet kan uitvoeren in Turkije. Over de aard van de beschuldigingen in de media liet de stichting zich niet uit.

Soros is een uit Hongarije afkomstige overlevende van de Holocaust. Zijn stichting zet zich in voor onder meer mensenrechten en democratisch bestuur.

Het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken vermoedde dat er een verband was tussen het werk van de Open Society Foundation en betogingen in Istanbul in 2013. De protesten op het Taksimplein en het Gezipark begonnen eind mei dat jaar vanwege de geplande herinrichting van het plein en omgeving en duurden wekenlang. Enkele dagen geleden zei president Erdogan nog dat Soros ,,landen probeert te verdelen en te vernietigen''.

De stichting van Soros ontkent betrokkenheid bij de protesten van 2013.