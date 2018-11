Geen accountantsstempel voor cijfers Esperite

Vanwege die zorgen en gebrek aan bewijs geven de accountants geen mening over de cijfers in het jaarverslag. Ze geven aan dat Esperite in het verleden meermalen niet aan zijn eigen budgetvoorspellingen heeft voldaan. Ook investeerder ESGOF voldoet niet altijd aan de investeringseisen van het bedrijf.

Esperite publiceerde afgelopen weekeinde de jaarcijfers over 2017 na de resultaten al meerdere keren te hebben uitgesteld. Een jaar eerder kwam het jaarrapport ook met vertraging evenals de cijfers over de eerste maanden van 2017.