Oranjewoud ziet omzet en winst dalen

De totale bedrijfsopbrengsten zakten in de eerste drie kwartalen tezamen naar 1,67 miljard euro van 1,71 miljard een jaar eerder. De nettowinst ging van 23,4 miljoen naar 22,8 miljoen euro. De orderportefeuille nam wel toe van 2,8 miljard naar 3,1 miljard euro, met name door railsystemen.

Oranjewoud doet geen voorspellingen voor de rest van het jaar, maar zegt wel in algemene zin dat de tweede helft van het jaar over het algemeen beter is dan de eerste helft.