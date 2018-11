Brussel blokkeert kabinetsplannen met zzp’ers

Minister Koolmees (Sociale Zaken) studeert nu op ideëen die wel de Brusselse toets kunnen doorstaan. Door die vertraging zal zijn wetgeving hierover niet eerder dan 2021 in werking treden, schrijft hij aan de Kamer.

Het kabinet was eigenlijk van plan om zzp’ers die een bepaalde tijd voor een opdrachtgever werken en het normale werk uitvoeren, voortaan automatisch als werknemer te bestempelen. Dat blijkt onverenigbaar met Brusselse regels.

Ook zou er een minimumtarief voor zzp’ers komen. „Dit houdt in dat zelfstandigen niet minder dan een tarief tussen de 15 en 18 euro per uur betaald mogen krijgen”, schrijft Koolmees aan de Kamer. Maar hoe dat minimumtarief er nu moet komen, is nog de vraag.