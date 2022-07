Premium Het beste van De Telegraaf

Column: blijf van andermans leed af, je eigen strijd is genoeg

Door Danielle Braun Kopieer naar clipboard

Iedereen z’n eigen dramaqueen. Ⓒ Getty Images

We hebben het moeilijk. Ja, ’we’. Wij mensen. De ene maatschappelijke horde na de andere tuimelt over ons heen. We hebben niet eens kunnen bijkomen van corona en oorlog, klimaatellende, personele schaarste, economische malaise, toeslagenaffaires, buitelen alweer over ons heen. We vervallen in extremisme, radicalisme, wokisme, depressie of lethargie. Onze leiders en rolmodellen weten het ook al niet meer, en halen het slechtste in zichzelf en elkaar naar boven. Daar waar je het voor jezelf nog wel een paar jaar uit weet te boomeren als vijftigplusser, kan de zorg om de toekomst van kinderen tot helse angstdromen leiden.