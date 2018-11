Column: Zonnekoning Ghosn moreel kompas kwijt

Carlos Ghosn in betere tijden. Ⓒ EPA

Het is één van de populairste verhaaltypen: hoe de machtigen vallen. Caesar die door Brutus wordt omgebracht. Napoleon die na Waterloo eindigt in de vergetelheid van St Helena. Wij gewone stervelingen ervaren een diepe bevrediging als we zien dat de grootste helden en koningen worden teruggebracht tot onze eigen proporties – en liefst nog wat kleiner. Het verzoent ons voor even met ons eigen lot.