1 / 3 1 / 3 Tata Steel in IJmuiden

Mumbai - Staal voor auto’s, bruggen tot keukenmessen staat voor een prijsdaling. Met overcapaciteit in Europa en China werkt Tata Steel, dichtbij een grote joint venture van de Europese activiteiten met ThyssenKrupp, toch aan verdubbeling van zijn staalproductie in India. Maar een volledig nieuwe fabriek voor Nederland zit er niet in.