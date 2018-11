Vopak investeert meer in lng-terminal Pakistan

Vopak steekt volgens die strategie meer geld in terminals voor industriële en chemische gassen, lng en lpg en chemicaliën. Uitbreiding van terminals in Maleisië, Canada, Brazilië en Zuid-Afrika is gaande en die van een terminal in Houston begint binnenkort. Vopak ziet volgens financieel directeur Gerard Paulides dan ook een ,,toenemend investeringsmomentum''. ,,We hebben de mogelijkheid om te groeien met investeringen en de balans om dat mogelijk te maken.''

De tweede investering in Pakistan past in dat plaatje en was al gepland volgens Paulides. De vergroting van het belang wordt naar alle waarschijnlijkheid afgerond in het eerste kwartaal van volgend jaar. De eerdere investering moet nog eind dit jaar worden afgerond.

Uitbreiding van portfolio

Het bedrijf richt zich op een rendement op investeringen (roce) tussen de 10 en 15 procent. Vopak wil tot en met 2019 dan ook 950 miljoen euro investeren in uitbreiding van zijn portfolio. Bij de presentatie van de cijfers over het derde kwartaal begin deze maand was dat bedrag nog 50 miljoen euro lager en het kan verder groeien als nieuwe investeringsbeslissingen worden genomen. Daarnaast steekt Vopak nog eens 100 miljoen euro in de ontwikkeling van digitale platformen.

Aan zijn aandeelhouders wil het bedrijf 25 procent tot 75 procent van de nettowinst uitbetalen. Dat was voorheen 25 tot 50 procent. Op die manier wil Vopak volgens Paulides zorgen voor een stabiel tot groeiend dividend.

Het bekijken van de opties voor zijn terminals in Amsterdam, Hamburg, Talinn en Algeciras is nog altijd gaande. Dat proces verloopt volgens Vopak ook volgens schema.