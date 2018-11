Beursverslag: ASML en Unilever vooraan op hoger Damrak

De AEX-index eindigde dinsdag 0,1% hoger op 519,6 punten bij lager dan gemiddelde omzetten. De AMX sloot 0,1% hoger op 702,1 punten.

De belangrijkste beursindices in Frankfurt, Parijs en Londen noteerden 0,2% tot 0,4% lager.

Op Wall Street koerste de Dow Jones-index ten tijde van het Europese slot 0,2% lager, na de fraaie plussen van maandag.

Het sentiment werd gedrukt door nieuwe onrust aan het handelsfront. President Trump dreigde opnieuw met importheffingen te komen op alle Chinese goederen die nog niet zijn onderworpen aan heffingen.

Voorts benadrukte ECB-topman Mario Draghi dat het obligatieopkoopprogramma eind dit jaar stopt, ondanks de enigszins tegenvallende economische ontwikkeling in Europa.

Grootbank Goldman Sachs kwam met prognoses voor de Amerikaanse economie. De economische groei in de VS zal volgens de Goldman-economen afzwakken van 3,5% nu naar 1,75% eind 2019.

Beleggers op het Damrak keken dinsdag weer eens de kat uit de boom, stelde handelaar Hans De Jonge van Degroof Petercam. „Ze kijken of er nieuws komt uit de G20-top later deze week, nieuws uit Italië, nieuws uit Oekraïne. Bedrijfsnieuws is er bijna niet. Het is voor veel mensen reden om een dagje niets te doen.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging het volatiele Franse telecomconcern Altice aan kop met een winst van 3,5%.

Lampenmaker Signify steeg 1,9%, na berichten over een mogelijke overname van zijn branchegenoot Osram Light. „Eerst stond de koers nog bijna 6% hoger. Blijkbaar gelooft de markt er niet meer zo in”, zei De Jonge.

Voedings- en schoonmaakmiddelenproducent Unilever kreeg er 1,4% bij, waarmee het de AEX-index flink omhoog duwde. Unilever weegt in de Amsterdamse beursgraadmeter twintig keer zwaarder mee dan Altice en Signify samen.

Chipmachinegigant ASML steeg 1,3% en winkelvastgoedreus Unibail-Rodamco-Westfield kreeg er 0,9% bij. Uit Londen kwam het bericht dat in Unibails twee nieuwe Londense winkelcentra het afgelopen weekend van Black Friday 7% meer bezoeken zijn geteld. Over het afgelopen jaar boekte het winkelcentrum in Stratford 50 miljoen bezoeken, een half miljoen meer dan een jaar eerder.

Het aandeel Vopak daalde 1,5% na een strategische update. Volgens KBC is het tankopslagbedrijf goed op weg met zijn strategie.

Staalfabrikant ArcelorMittal stond met een min van 3,6% onderaan in de AEX-index.

Bij de middelgrote fondsen stond PostNL bovenaan met een plus van 4,4%. Het aandeel van de postbezorger profiteerde mee van de koopwoede dezer dagen.

Maritiem dienstverlener Boskalis kreeg er 4,2% bij.

Air France KLM ging 0,8% omlaag. KLM-topman Pieter Elbers dreigt mis te grijpen bij een bestuursfunctie in de holding.

Adyen daalde 0,6%, na het herstel van maandag. Deutsche Bank is de betalingsverwerker gaan volgen en kwam met een houdadvies.

Voedingsbedrijf Wessanen veerde 6,3%, na het recente zware koersverlies.

Op de lokale markt stond ingenieursbureau Oranjewoud 3,6% hoger, na de publicatie van zijn kwartaalcijfers.

