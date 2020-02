Europese autoverkoop onderuit

Dat blijkt uit cijfers van de ACEA, de koepelorganisatie van Europese autofabrikanten. De ACEA wijst drie redenen aan voor het instorten van de verkoop. Enkele EU-lidstaten zoals Nederland hebben per 2020 hun fiscaal regime veranderd. Daarnaast wordt de verkoop van auto’s geraakt door wereldwijde economische omstandigheden, zoals afzwakkende groei in China en de handelsoorlog. Ook onzekerheid door de Brexit zorgt ervoor dat minder nieuwe auto’s de showroom uitrijden.

In Nederland bleef de daling van de verkoop in januari met 6,1% nog onder het Europees gemiddelde. Elektrische auto’s waren in de laatste maanden van 2019 niet aan te slepen, omdat het kabinet de bijtellingsregeling voor stekkerauto’s per 1 januari heeft verdubbeld. De verwachitng was dan ook dat de Nederlandse autoverkoop zou dalen.

In Frankrijk daalde de verkoop met 13,4% het hardst, gevolgd door Spanje (-7,6%), Duitsland (-7,3%) en Italië (-5,9%). In Cyprus ((+14,2%, Griekenland (6,2%), Hongarije (+4,1%) en Kroatië (+4%) werden afgelopen januari juist veel meer auto’s verkocht dan dezelfde maand vorig jaar.