'Weinig ruimte in koers Adyen'

Adyen is een van de snelstgroeiende betalingsverwerkers in de wereld, zeggen de marktvorsers. De koers is na een stevige stijging sinds de beursgang in juni echter weer stevig gedaald. Dat roept volgens Deutsche Bank vragen op of er nog wel ruimte is voor een hogere marktwaarde.

Het aandeel Adyen staat dinsdag rond 09.30 uur 0,2 procent hoger op 456,30 euro.