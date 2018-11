Beademing fiscaal aftrekbaar, scootmobiel niet

Het beademingsapparaat van de man en de stroom die daarvoor nodig is houden immers direct verband met zijn ziekte, oordeelt de rechtbank in Arnhem. Dat geldt niet voor de scootmobiel. Daarom mag het echtpaar €500 aan stroomkosten aftrekken. Het echtpaar had daarnaast koffie, thee en toiletpapier als aftrekpost opgevoerd. Ook die €640 mogen ze niet aftrekken, omdat ze te ver van de ziekte van de vrouw en haar partner staan, aldus de Gelderse rechter.

De vrouw vroeg de rechter om de aftrekposten toch toe te kennen, omdat ze sinds de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar de gemeente veel minder zorgkosten vergoed krijgt. De rechtbank stuurt haar met dat argument door naar het ministerie van Financiën.