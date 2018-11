Verschil komt collectie ten goede

„We speelden al een tijdje met het idee om samen een cadeau- en lifestylewinkel met een café te openen”, vertelt Linda (34). „En toen dit pand in ons dorp vrijkwam wist ik meteen dat het daar perfect voor zou zijn. Ik heb direct een afspraak bij de makelaar gemaakt.” Lachend: „Zelfs voordat ik Sandra op de hoogte had gebracht.”

Voortvarendheid

Sandra (28) schrok een beetje van de voortvarendheid van haar zus. „Ik was sowieso wat zenuwachtiger dan Linda, misschien omdat Linda al een eigen bedrijf had en ondernemen voor mij nieuw was. Bovendien had ik net een huis gekocht. Maar toen ik de ruimte zag, was ook ik verkocht.”

De zussen zijn een goed team. „Juist omdat we zo verschillend zijn”, gelooft Sandra. „We hebben heel andere karakters en zitten ook in een andere levensfase, maar dat komt de collectie in de winkel alleen maar ten goede. Mensen die ons kennen herkennen ’Linda-hoekjes’ en ’Sandra-hoekjes’ in de winkel; het aanbod is heel divers.” Linda vult aan: „Ik heb twee kinderen en als we kinderkleding inkopen dan ga ik voor praktisch. Sandra zorgt er dan met haar frisse blik voor dat het niet te saai wordt.”

Schuiven

Wat de zussen wel overeenkomstig hebben is hun werkhouding, daar zijn ze het allebei over eens. „We zijn door onze horeca-ervaring gewend om hard te werken”, zegt Linda. „Ook op rustige momenten in de winkel zitten we daarom niet stil en gaan we bijvoorbeeld schuiven met de indeling. We krijgen van klanten vaak te horen dat ze dat leuk vinden, dat het er hier elke keer weer anders uitziet.”