'Bain Capital wil Osram overnemen'

Bain is niet de enige partij die interesse heeft in Osram. Onder meer een andere investeerder onderzoekt een overname van de voormalige Siemens-dochter. De interesse van alle partijen bevindt zich nog in een beginstadium, stellen de ingewijden.

Osram heeft last van minder vraag in de verlichtingsmarkt. Ook de vraag naar autolampen door grote automakers loopt terug. Als gevolg daarvan moest het bedrijf dit jaar al twee winstwaarschuwingen geven. Osram zette ook de slecht presterende divisies lichtarmaturen en Amerikaanse diensten in de etalage.