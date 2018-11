Rechter: geen bijstand voor elk wissewasje

De man had bijzondere bijstand aangevraagd in zijn woonplaats, maar kreeg bij de gemeente nul op rekest. De bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen die door bijzondere omstandigheden – zoals ziekte, verhuizing of echtscheiding – kosten moeten maken die ze zelf niet kunnen dragen.

De Helmonder heeft naar eigen zeggen te weinig inkomen om geld opzij te zetten, en vanwege zijn verstandelijke beperking is het ook geen goed idee om de wasmachine gespreid achteraf te betalen, betoogde zijn broer, die ook zijn bewindvoerder is. De Raad, de hoogste rechter op het gebied van uitkeringen, gaat in die redenering niet mee. Met begeleiding zou het de man heus wel kunnen lukken om te sparen, en zelfs om achteraf gespreid te betalen. Zijn bewindvoerder zou het regelwerk op zich kunnen nemen.