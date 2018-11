Woonbond: meer mensen in sociale huur na EU-uitspraak

Die oordeelde in een zaak tussen vier woningcorporaties en de Europese Commissie dat Nederland de inkomensgrens voor sociale huur zelf mag stellen, en dat die grens niet wordt opgelegd door ’Brussel’.

De Woonbond zinspeelt nu op een sociale huurgrens zoals in Wenen of Parijs. In de Franse hoofdstad kan een stel met één kind en een inkomen van €72.000 – in Nederland ongeveer twee keer modaal – nog sociaal huren. In Oostenrijk ligt die grens voor een stel met twee kinderen zelfs op €80.000. In Nederland ligt de sociale huurgrens op een kleine €40.000, ongeacht gezinssamenstelling.