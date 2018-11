Transportbedrijf bestelt 1500 trucks bij DAF

Er zijn geen financiële details van de bestelling naar buiten gebracht. DAF, een dochteronderneming van het Amerikaanse PACCAR, is naar eigen zeggen erg verheugd over de nieuwe stap van Girteka. Met de trucks van DAF denkt het transportbedrijf zijn groeiplannen in Europa verder te kunnen uitvoeren.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik