Wall Street lager om handelszorgen

De leidende Dow-Jonesindex verloor in de openingsminuten 0,7 procent tot 24.470 punten. De brede S&P 500 speelde 0,5 procent tot 2661 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,7 procent tot 7033 punten.

Apple is één van de bedrijven die hinder zal ondervinden van de extra heffingen. Trump speculeerde openlijk over importtarieven op elektronica als laptops en mobiele telefoons. De iPhones van het Amerikaanse technologiebedrijf worden in China geproduceerd. Daar zou een heffing van 10 procent op kunnen komen. Het aandeel Apple, dat de laatste tijd al fors aan beurswaarde inleverde, speelde nog weer eens 1,5 procent kwijt.

General Motors

General Motors kondigde aan vijf Noord-Amerikaanse fabrieken te willen sluiten, met het nodige banenverlies als gevolg. Die stap is weer tegen het zere been van Trump. GM-topvrouw Mary Barra gaat waarschijnlijk met de president in gesprek. Het aandeel GM verloor 0,4 procent.