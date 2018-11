Alibaba-miljardair Jack Ma is communist

Dat blijkt uit een verhaal in een door de Chinese staat gecontroleerde krant, waarin de bijdragen van ’kameraad’ Ma voor de ontwikkeling van het land worden geprezen. Ook Tencent-ceo Pony Ma, Baidu-topman Robin Li, basketballer Yao Ming en volleybalcoach Lang Ping worden in het zonnetje gezet als onderdeel van een viering dat het veertig jaar geleden is dat partijleider Deng Xiaoping besloot om China open te stellen voor buitenlandse investeerders.

Arme Chinezen vooruit helpen

Ma geldt als de rijkste man van China. Hoewel het lidmaatschap van de Communistische Partij belangrijk is om zaken te bereiken in China, blijkt de Alibaba-topman er wel degelijk linkse sympathieën op na te houden. Volgens hem hebben welvarende Chinezen bijvoorbeeld de plicht om arme landgenoten te helpen om ook vooruit te komen.

In september heeft Ma trouwens aangekondigd dat hij vertrekt als topman van Alibaba. Hij draagt het stokje volgend jaar over aan zijn collega Daniel Zhang.