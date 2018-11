T-Mobile mag Tele2 Nederland kopen

In september had mededingingscommissaris Margarethe Vestager nog haar bedenkingen geuit tegen de overname die in december vorig jaar was aangekondigd. Zij vreesde dat met het uit de markt halen van Tele2, dat met name op de mobiele markt actief is als prijsvechter, tarieven op de markt voor mobiel omhoog zouden gaan.

Opvallend

Gezien de eerdere bezwaren is het opvallend dat T-Mobile de mededingingsautoriteiten heeft kunnen overtuigen zonder dat er voorwaarden werden gesteld aan het samengaan. Die hadden er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat er toch een vierde speler met een eigen mobiel netwerk over zou blijven. In andere landen heeft de Commissie fusies geblokkeerd in gevallen waarin het aantal grote aanbieders kromp van drie naar vier.

Om de angst voor beperking van marktwerking weg te nemen, publiceerde T-Mobile deze zomer vijf ‘beloftes’, waaronder een 3-jarige garantie dat de prijs van onbeperkt mobiel internetpakket van Tele2 niet zou stijgen. Daarnaast zal het nieuwe fusiebedrijf onder andere snel beginnen met de uitrol van het nieuwe 5G-netwerk en investeren in nieuw glasvezel. Analisten van Telecompaper noemden de fusie al eerder ‘goed voor de markt’.

Gecombineerde pakketten

De overname is vooral gericht op de markt voor gecombineerde pakketten van vast en mobiel internet, waar de beste marges zijn te halen. Nemen klanten eenmaal meerdere producten af onder één contract, dan stappen ze veel minder snel over als een prijsvechter met hele lage tarieven voor mobiel begint te stunten.

Op de markt voor contracten voor vast-met-mobiel zijn VodafoneZiggo en KPN momenteel heer en meester met een marktaandeel van meer dan 80%. Tele2 en T-Mobile bezitten zelf geen eigen vast netwerk en maken gebruik van KPN-infrastructuur. T-Mobile heeft 200.000 klanten voor zijn vaste netwerkdiensten, dat is gebaseerd op een pakket dat Vodafone moest afstoten toen het samenging met Ziggo. Volgens een van de beloftes gaat de nieuwe combinatie zelf ook investeren in het glasvezel, samen met partners.

Søren Abildgaard, ceo van T-Mobile Nederland laat weten blij te zijn met de beslissing ‘omdat dit de beste uitkomst is voor de Nederlandse consument en het bedrijfsleven’. „Het is fantastisch dat de Europese Comissie de specifieke kenmerken van deze fusie heeft erkend en ons daarom onvoorwaardelijke goedkeuring heeft gegeven.”

Veiling 5G-frequenties

Nu de fusie is toegestaan, kan ook de eerste veiling van frequenties voor 5G van start. Tot nu toe was onduidelijk hoeveel gegadigden er voor die veiling zouden zijn. T-Mobile heeft beloofd in 2020 een landelijk 5G-netwerk in de lucht te hebben, als de fusie door zou gaan.