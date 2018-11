Werkgevers: voor kerst oplossing loondoorbetaling

,,We zijn nog steeds in gesprek en de verwachting is dat er nog voor het eind van dit jaar een oplossing ligt”, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. ,,Dit is een heel belangrijk onderwerp voor onze achterban. De laatste zaken liggen nu bij minister Koolmees.”

Hoofdpijndossier

De loondoorbetaling bij ziekte vormt al jaren een hoofdpijndossier voor mkb'ers. Oud-voorzitter Michaël van Straalen voerde jarenlang een intensieve lobby, maar kreeg het niet voor elkaar om tot een akkoord te komen met de vakbonden.

Het kabinet wil de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkorten van twee naar één jaar, zodat mkb-bedrijven weer sneller mensen in vaste dienst nemen. Het tweede jaar moeten de werkgevers zelf betalen via een uniforme premie aan het UWV. Volgens MKB-Nederland is dat zeer nadelig voor mkb’ers.