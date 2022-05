Premium Het beste van De Telegraaf

Biologische vader overlijdt, fiscus rekent hoogste tarief

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een man die tot zijn verbazing het allerhoogste belastingtarief moest afrekenen over de erfenis van zijn biologische vader, omdat hij als kind was erkend door zijn stiefvader, heeft de Belastingdienst er nu alsnog onder gekregen. Het Arnhemse gerechtshof oordeelt, in tegenstelling tot de fiscus en de rechtbank, dat er wél sprake was van een familieband. Dat scheelt een ton aan belasting.