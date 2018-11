'Politieke patstelling VS kan goed uitpakken voor beleggers’

Volgens Gannatti zullen de verminderde kans op een extra budgettaire expansie in de VS waarschijnlijk goed uitpakken voor beleggers aangezien de Federal Reserve naar verwachting de rente daardoor geleidelijker zal gaan verhogen.

Wel wijst hij er op dat er in de markt nog onvoldoende rekening mee wordt gehouden met het naderende Amerikaanse schuldenplafond dat in maart volgend jaar zich aandient, terwijl in september/oktober een nog kritischer moment voor de deur staat.

Ganatti verwacht dat de Democraten het dreigende schuldenplafond gaan gebruiken als onderhandelingstactiek om onder meer de belastingtarieven voor de hoogste inkomens te verhogen.