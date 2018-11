Olieprijs valt onverwachts terug onder $60

De brent-prijs gleed rond 19.30 (Nederlandse tijd) 1,2% weg tot net onder de $60 per vat na eerder op de dag nog de $61 te hebben aangetikt. De olieprijs in de VS (WTI) kwam ook weer flink onder druk met een verzwakking tot $51,32.

De olieprijs laat in de voorbije weken een grillig beeld zien mede vanwege de onzekerheid over de economische gang van zaken wereldwijd en de handelsspanningen tussen China en Amerika.

Verder wordt uitgekeken naar de vergadering van oliekartel OPEC die begin volgende maand op de agenda staat.