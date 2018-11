Trump ontstemd over plannen GM

Trump is vooral boos over het feit dat er door GM vooral in Noord-Amerika wordt ingegrepen en niet in landen als Mexico en China. Hij wijst er in zijn bericht op Twitter op dat GM in de crisisjaren door de VS in leven is gehouden. De aankondiging van het bedrijf bestempelde hij als stank voor dank.

In totaal schrapt GM meer dan 14.000 banen. Het gaat om zo'n 15 procent van alle medewerkers, waaronder een kwart van alle managementfuncties. Eind 2019 valt bovendien het doek voor twee fabrieken buiten het continent.