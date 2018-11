Galapagos krijgt voorrang met artrosemiddel

Volgens Galapagos is de Fast Track-status verleend aan GLPG1972/S201086 voor de behandeling van patiënten met artrose (OA). Het programma voorziet ook de mogelijkheid om bepaalde afgewerkte onderdelen van deze aanvraag reeds in te dienen nog voor het volledige dossier beschikbaar is.

GLPG1972/S201086 heeft een werkingsmechanisme dat erop is gericht het verloop van de ziekte artrose te veranderen. De veiligheid en werkzaamheid van het middel zijn nog niet vastgesteld.