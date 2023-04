BNP Paribas maakt miljoenen over in schikking derivatendrama Vestia

Vestia kwam in 2012 in de problemen door grote tegenvallers op derivaten. Dat zijn complexe financiële producten die waren bedoeld om renterisico’s af te dekken. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om de grootste corporatie van Nederland overeind te houden.

BNP Paribas zou ook een aandeel hebben gehad in de affaire die Vestia en de corporatiesector in totaal meer dan 2,5 miljard euro schade heeft opgeleverd. Bij de schikking zit echter geen erkenning van enige aansprakelijkheid of onrechtmatig handelen.

Schadevergoeding

Vestia was al langer bezig schadevergoedingen te halen bij de vermeende veroorzakers van de financiële problemen. Zo werd eerder ook al geschikt met andere betrokken banken, waaronder ABN AMRO en Deutsche Bank. Volgens een woordvoerder speelt er na de schikking met BNP Paribas nog een procedure. Dat betreft het geschil met de Britse bank Barclays.

Sinds 1 januari dit jaar bestaat Vestia evenwel niet meer. De corporatie is gesplitst in drie nieuwe woningcorporaties: Hef Wonen in Rotterdam, Hof Wonen in Den Haag en Stedelink in Delft, Zoetermeer en Zuidplas. Het vroegere Vestia Energie gaat tegenwoordig door het leven als Loek Warmte.