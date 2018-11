Banen weg bij KPN

Een woordvoerder van KPN zegt dat de reductie in arbeidskosten niet direct uit te drukken is in een concreet aantal voltijdsbanen (fte), omdat het ook inhuur van extern personeel betreft. Momenteel telt KPN ongeveer 12.600 voltijdsbanen.

KPN stelt wel op jaarbasis €350 miljoen te gaan bezuinigen. Het telecombedrijf heeft de kosten de afgelopen vier jaar ook al met €650 miljoen teruggebracht.

Vorige maand verschenen berichten dat 1500 voltijdsbanen op het spel stonden bij KPN. Topman Maximo Ibarra wilde daar toen niet op reageren. Hij gaf wel aan dat de efficiëntie bij KPN kan worden vergroot door digitalisering en vereenvoudiging van werkprocessen. „Banen schrappen is geen doel op zich”, zei Ibarra toen.

Krimpende omzet

KPN kampt al tien jaar met een dalende omzet. De inkomsten zijn gekrompen door meer concurrentie en digitale technologieën.

De werkgelegenheid bij KPN staat al langer onder druk. De voormalige PTT telde in 2002 nog bijna 35.000 medewerkers.

KPN-topman Maximo Ibarra Ⓒ KPN

KPN heeft vanochtend ook aangekondigd het aantal glasvezelaansluitingen in Nederland met één miljoen te laten groeien. Ook laat het concern een 5G-netwerk aanleggen voor supersnel draadloos internet en nieuwe toepassingen als zelfrijdende auto’s. De investeringen bij KPN komen op jaarbasis op €1,1 miljard te liggen.

De komende drie jaar zet KPN in op groei van winstgevende activiteiten en een stabilisering van de totale omzet. Topman Ibarra vindt dat KPN de laatste jaren al goede vooruitgang heeft geboekt met zijn bedrijfsveranderingen. ,,Maar het veranderende landschap vereist dat we flexibeler worden en innovaties voor klanten sneller doorvoeren.”

De toekomstplannen van KPN werden vanochtend op de Amsterdamse beurs ontvangen met een aanvankelijke koersstijging van bijna 3%. Een analist van vermogensbeheerder KBC Securities toonde zich niet verrast en sprak van „meer van hetzelfde”. Volgens een ING-analist heeft de strategie van KPN zowel positieve als negatieve elementen, maar is er geen sprake van groot nieuws.