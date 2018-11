'Oprichter Jet Air wil belang verkopen'

De drie, Tata Group, Etihad en een consortium van Air France-KLM en Delta Air Lines, wilden niet verder praten als het controlerende belang niet op tafel lag. De gesprekken met de partijen gaan nu verder richting de waardering van Jet Air en het boekenonderzoek.

Jet Air heeft in een reactie laten weten dat de berichtgeving van CNBC-TV18 ,,speculatief'' is. De luchtvaartmaatschappij zegt dat er duidelijke richtlijnen zijn dat het bedrijf mededelingen moet doen als er nieuws te melden is. Dat is volgens Jet Air nog niet het geval.