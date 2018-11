’Discovery naar Nederland bij harde Brexit’

Het Amerikaanse bedrijf, dat televisiezenders als Discovery, Animal Planet en Eurosport bezit, heeft zijn Europese hoofdkantoor nu nog in Londen. Dat zou naar Amsterdam kunnen verhuizen om te voorkomen dat zijn zenders binnen de Europese Unie op zwart gaan na de Brexit eind maart volgend jaar. Discovery zou plannen maken om uitzendlicenties aan te vragen in Nederland en een deel van zijn personeel naar Amsterdam te verhuizen.

Een woordvoerster van Discovery laat weten dat er nog geen definitieve beslissingen zijn genomen. Discovery zou ook zijn andere Europese kantoren kunnen laten groeien. Londen blijft hoe dan ook een belangrijke locatie voor het mediabedrijf, benadrukte de zegsvrouw.

Of er een deal komt over de Brexit wordt volgende maand duidelijk. Op 11 december stemt het Lagerhuis over de bereikte afspraken met de Europese Unie.