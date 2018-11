'Hogere opening voor Damrak'

Volgens Larry Kudlow, de economisch adviseur van het Witte Huis, dineert president Donald Trump zaterdagavond met zijn Chinese collega Xi Jinping. De ontmoeting biedt een kans om ,,een pagina om te slaan'' in het handelsconflict. Trump denkt dat een deal mogelijk is maar heeft al gedreigd met meer importheffingen als er geen voortgang wordt geboekt.

President Trump heeft ook opnieuw fel uitgehaald naar Fed-voorzitter Jerome Powell. Trump vindt dat de renteverhoging van de centrale bank de Amerikaanse economie schaadt en heeft spijt van zijn keuze voor Powell.

Telecom

KPN liet voorafgaand aan zijn beleggersdag weten de komende drie jaar 350 miljoen euro te willen besparen, onder meer op arbeidskosten. Het telecombedrijf zei niet of er banen worden geschrapt. Tegelijkertijd worden de jaarlijkse investeringen gezet op 1,1 miljard euro. In de markt werd rekening gehouden met een flinke reorganisatie. De dit jaar aangetreden topman Maximo Ibarra voerde eerder al wijzigingen door in het managementteam van KPN.

Aan het overnamefront meldde de zakenkrant Financial Times dat levensmiddelenconcern Unilever exclusieve onderhandelingen voert over de overname van de Indiase dochter van GlaxoSmithKline. Daarmee lijkt een einde te komen aan een maandenlange strijd om het onderdeel. Het bod van Unilever op het belang van 72,5 procent zou de GSK-dochter waarderen op 3,7 miljard euro.

Metaal

Ook Galapagos staat in de belangstelling. Het biotechbedrijf heeft van de Amerikaanse waakhond FDA een zogeheten Fast Track-status gekregen voor een middel tegen artrose. De status is bedoeld om middelen sneller op de markt te krijgen via een versneld vergunningsproces.

Advanced Metallurgical Group (AMG) lieten weten zijn operationele bedrijfsstructuur te wijzigen. De metalenspecialist voegt alle onderdelen samen tot twee divisies AMG Technologies en AMG Critical Materials. Ajax staat eveneens in de schijnwerpers. De beursgenoteerde voetbalclub staat voor het eerst in dertien jaar in de achtste finales van de lucratieve Champions League.

De euro noteerde op 1,1297 dollar, tegen 1,1292 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent meer op 52,38 dollar. Brentolie klom 1,5 procent in prijs en werd verhandeld voor 61,17 dollar per vat.