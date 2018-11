Beurs (slot): Altice en TomTom smaakmakers op kalm Damrak

De AEX-index op het Damrak eindigde vlak op 519,58 punten. De MidKap daalde 0,3% tot 699,94 punten.

Elders in Europa sloot Parijs nagenoeg ongewijzigd en de graadmeters in Frankfurt en Londen zakten tot 0,2 procent.

Een onverwachtse forse daling in de verkoop van nieuwbouwhuizen in de VS drong in de late middaghandel beleggers weer wat terug in hun schulp. Volgens Philip Marey, econoom bij Rabobank, is de moeizamere gang van zaken in de Amerikaanse woningmarkt al een tijdje aan de gang mede vanwege de oplopende rente in de VS. „Het is daarnaast een teken dat Amerika aan het einde is gekomen van zijn expansie.”

Eerder op de dag zwakte de gereserveerdheid onder beleggers nog iets af in de aanloop de handelsbesprekingen tussen de VS en China tijdens de G20-top in Argentinië aan het einde van de week. President Donald Trump zal zaterdagavond een ontmoeting hebben met zijn Chinese collega Xi Jinping. „De grote vraag is of er een akkoord komt waar we op de lange termijn wat aan hebben”, stelt Marey. „Er zit namelijk nog steeds zoveel scheef in de verhoudingen tussen beide landen. Trump heeft de handel steeds meer tot een speerpunt gemaakt zeker doordat hij in zijn binnenlands beleid aan banden is gelegd na de herwonnen meerderheid van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden.”

Verder is het wachten op de speech van Fed-president Jerome Powell in New York later vanavond. Marey verwacht dat Powell zal herhalen wat hij eerder al heeft gezegd om vanaf volgend jaar meer te gaan kijken naar de risico’s van buitenaf en de impact van de eerdere renteverhogingen op het economische klimaat in de VS in de gaten te houden.

De Amerikaanse groei over het derde kwartaal kwam zoals verwacht in een nieuwe raming uit op een plus van 3,5% gelijk aan de eerste schatting. Marey benadrukt dat het goede nieuws vooral te vinden was bij een toename van de investeringen in brede zin bij het bedrijfsleven in de VS. Verder viel volgens hem op dat de bestedingen door de Amerikaanse overheid zijn afgenomen.

Marey houdt een slag om de arm over het komende beursklimaat. „Als er dit weekend een soort van akkoord wordt gesloten tussen Amerika en China zal dat een tijdelijk positief effect hebben op de aandelenmarkten, maar de terughoudendheid bij beleggers zal naar verwachting snel weer terugkeren doordat de concessies van China waarschijnlijk niet groot genoeg zullen zijn voor Trump.”

In de AEX koerste KPN 1,9% hoger. Beleggers reageerden positief op de melding van het telecomconcern voorafgaand aan zijn beleggersdag de komende drie jaar €350 miljoen te willen besparen, onder meer op arbeidskosten. Het telecombedrijf zei niet hoeveel banen er worden geschrapt. Tegelijkertijd worden de jaarlijkse investeringen gezet op €1,1 miljard.

Telecom- en kabelaanbieder Altice Europe maakte een sprint omhoog van 8,8%. Daarmee wist het aandeel de recente malaise duidelijk te doorbreken. De topman van Altice voorziet een consolidatieslag in de sector.

Unilever ging 0,2% vooruit. Het levensmiddelenconcern zou exclusieve onderhandelingen voeren om de Indiase dochter van GlaxoSmithKline in handen te krijgen, maar branchegenoot Nestlé zou ook nog op het vinkentouw zitten.

Galapagos dikte 1,4% aan. Het biotechbedrijf heeft van de Amerikaanse waakhond FDA een zogeheten Fast Track-status gekregen voor een middel tegen artrose. De status is bedoeld om middelen sneller op de markt te krijgen via een versneld vergunningsproces.

Zorgtechnologieconcern Philips onderging een verlies van 2,2%. Voormalig dochter Signify sloot de rij met een terugval van 2,5%. Vopak leverde 1% in. Heineken raakte 1,5% kwijt.

Midkapper Advanced Metallurgical Group gaat zijn operationele bedrijfsstructuur wijzigen. De metalenspecialist voegt alle onderdelen samen tot twee divisies AMG Technologies en AMG Critical Materials. Het aandeel AMG pluste 3,8%.

Roestvrijstaalfabrikant Aperam (+2,1%) had de wind ook aardig in de rug. Koploper TomTom spoot 5,4% omhoog in reactie op de aanhoudende speculatie dat het navigatiebedrijf in andere handen kan overgaan.

PostNL deed een stap terug na de krachtige opleving eerder deze maand en raakte 2,6% kwijt. Air France KLM gleed 2,8% onder het vorige slot.

Bij de smallcapfondsen blonk Nedap de uit met een koerssprong van 5%. Het technologiebedrijf profiteerde van een koopadvies van vermogensbeheerder Berenberg met een koersdoel van €65.