Dixons Carphone blundert met kerstverkopen

LONDEN (AFN) - De Britse elektronicaketen Dixons Carphone heeft geblunderd met zijn verkoopcijfers voor de kerstperiode. Het bedrijf meldde een omzetgroei van 2 procent, maar moest dat later corrigeren vanwege een ’administratieve fout’. Eigenlijk was de omzet in de kerstperiode namelijk met 2 procent gedaald.