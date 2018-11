'Asfaltplannen BAM en Heijmans interessant'

Wel hebben de bouwers een relatief groot marktaandeel, waardoor goedkeuring van de toezichthouders nodig is. KBC wijst er echter op dat andere partijen als VolkerWessels, Van Gelder en Boskalis ook nog actief zijn op de asfaltmarkt.

Ook analisten van ING zien een samenwerking wel zitten. Zij wijzen erop dat iedere vorm van efficiëntieverbetering in de bouwsector welkom is. Het in eigen beheer houden van de asfaltproductie biedt echter een concurrentievoordeel vanwege de kennis van de prijs die het de bouwers biedt. Dat voordeel blijft behouden als BAM en Heijmans samen gaan werken.

BAM

KBC houdt vast aan zijn buy-advies voor BAM met een koersdoel van 4,50 euro. ING houdt het bij een hold-advies met een koersdoel van 4,20 euro. Voor Heijmans hebben de Belgen een accumulate-advies met een koersdoel van 13,25 euro, terwijl ING aan zijn buy-advies met een koersdoel van 14,45 euro vasthoudt.

Het aandeel BAM stond woensdag rond 10.10 uur 0,1 procent lager op 2,81 euro. Heijmans noteerde een plus van 1 procent op 8,89 euro.