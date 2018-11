Column: Opluchtingsrally voor AEX?

Positief jaarresultaat? Jazeker, we zijn dit jaar begonnen op een stand van 545 en daar staat de AEX nu onder. Dus als er in de resterende vier weekcandles geen bullenritjes komen, dan gaat 2018 de boeken in met een negatief resultaat. En dat is een reële optie, want de weekkaart van de AEX toont aan dat negatief sentiment overheerst. Vanaf de top op 577 (hoogste punt in 2018) is een serie lagere toppen en lagere bodems gaande, ofwel koersvorming in een dalingskanaal. De indicatoren staan stuk voor stuk in de min, dus dat wijst ook in de richting van de beer. Enige lichtpuntje is de witte candle in de maak. Maar dat zou wel eens de verrassing van de Damrak Sint kunnen zijn. Wit stuurt toch aan op bodemvorming? Wit impliceert toch stuwingsdrang bij de bulls? Wit remt toch het negatieve sentiment?

Opluchting

Goed, in de technische cocktail van beren ingrediënten vinden we dus een positief element als mogelijke opstap voor een opluchtingsrally. Waarom een opluchtingsrally en geen eindejaarsrally? Welnu, dit laatste impliceert veelal een mooie bullenparade, een actie beweging van de bulls in een stijgende trendfase zoals dat in 2017 en 2016 het geval was. Nu spreken we over een dalende trendfase met een dappere poging van de bulls om weg te komen van de 500+ afgrondrand. Opluchting dat de AEX niet onder 500 valt om daarmee de langjarige bullmarkt te beëindigen zoals ik her en der op het internet lees. Als ik mijn AEX maand marktlens raadpleeg dan zie ik dat bodemvorming haalbaar is binnen de lange termijn uptrend met 516 tot 506 als cruciale steunzone. Niet eerder dan bij koersvorming onder zelfs 485 is er sprake van een trendbreuk. Maar dit laatste is volgens de regels van de klassieke trendanalyse minder waarschijnlijk.

Nog vier keer wit?

Terug naar de weekgrafiek die ons naar het einde van het beleggingsjaar 2018 zal begeleiden. Met deze voortgang zal er deze week, week 48, een witte candle worden geproduceerd binnen het dalingskanaal, het lichtpuntje waar ik het eerder over had. Daarna hebben we nog vier weekcandles te gaan. Als het de bulls lukt om nog vier witte candles te plaatsen richting de eerste weerstand op 534, met mogelijk een opmars naar de SMA lijn op 545, dan mogen we wat mij betreft spreken van een opluchtingsrally. De gemiddelde lijn zal dienst doen als dynamische trendlijn, dus het is dan toch geweldig om het jaar te sluiten op het niveau waarop het is begonnen, juist, 545? Dan gaat 2018 de boeken in, net als 1992 en 1994, als een Doji jaar, ofwel een neutraal beleggingsjaar. Geen winst voor de stier, geen winst voor de beer.

Tot slot het verzoek om ook de onderkant van het speelveld te beoordelen. Mocht in de resterende handelstijd de AEX onder 516 duiken, dan moeten we ons ernstig afvragen of de 5 er aan het einde van december nog wel staat.

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.