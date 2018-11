Bunq breidt uit naar Frankrijk

Ceo en oprichter Ali Niknam denkt klanten van de traditionele Franse banken af te snoepen, omdat uit onderzoek van EY een ‘toenemende ontevredenheid’ over hun dienstverlening zou blijken. Bunq biedt zowel betalen met de Maestro- en Mastercard-kaarten aan, afrekenen met de mobiele telefoon en Apple Pay.

Het eind 2015 in Nederland gelanceerde Bunq, ging in maart 2017 de grens over naar buurland Duitsland. In maart van dit jaar kwamen daar Spanje en Italië bij. De internetbank richt zich vooral op jonge stedelingen. Cijfers over het aantal gebruikers blijven nog altijd geheim. Over 2017 werd een verlies gemaakt van €9 miljoen. Niknam vult de verliezen jaarlijks uit eigen zak aan.