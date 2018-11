Loon jonge vrouw blijft flink achter na kankerdiagnose

Dat blijkt uit een omvangrijk onderzoek van Deloitte en Amsterdam UMC naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van mensen nadat ze een kankerdiagnose kregen. De loonontwikkeling van bijna 65.000 Nederlandse patiënten werd afgezet tegen een controlegroep met vier keer zo veel ’gezonde’ Nederlanders van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht.

Voor de groep als geheel zien de onderzoekers geen heel grote verschillen. Er is gemiddeld sprake van een terugval in loon, omdat het veelal om oudere mensen gaat. De controlegroep met gezonde mensen ziet het jaarloon met gemiddeld €455 dalen, bij de patiëntengroep is dat €1457, een verschil van iets meer dan €1000 dus.

Uitzonderingen

Dat verschil vinden de onderzoekers niet groot, maar ze hebben wel een paar subgroepen vinden waarin de verschillen wel groot zijn. Daar springen de jonge vrouwen dus uit. Als zij voordat ze 35 zijn geworden kanker krijgen, blijft hun loongroei flink achter. Het verschil in groei van het jaarloon met dat van de gezonde groep is gemiddeld €1905. Waar een gezonde jonge vrouw haar loon over een periode van vijf jaar met 52,5% ziet stijgen, is dat voor een jongedame met kanker maar 31,9%. Bij mannen is dat gat een stuk minder groot.

De jonge vrouwen met kanker worden ook vaker economisch onzelfstandig en krijgen minder vaak een fulltime baan.