Krachtig herstel bitcoin zet door

Daarmee boekte de bitcoin de grootste stijging sinds juli. In de afgelopen dagen was de digitale munt nog stevig weggegleden tot het laagste niveau in meer dan twaalf maanden.

De munt kreeg een positieve impuls dankzij het bericht dat de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq van plan zou zijn om futures op de bitcoin te lanceren in 2019.

’Geen bodem, wel koopkans’

Volgens experts is het echter te vroeg om te stellen dat de bitcoin de bodem heeft bereikt na een val van liefst 80% in 2018. „We zien nog geen bodem, maar wel een koopkans voor de korte termijn”, zei Jehan Chu van blockchain-investeerder Kenetic Capital tegen persbureau Bloomberg.