NEPI omlaag na kritisch rapport

Volgens het jaarverslag boekte NEPI vorig jaar een brutowinst van 284,9 miljoen euro op zijn Roemeense bezittingen. Viceroy beweert echter dat volgens lokale documenten een verlies van 40 miljoen euro werd geleden. Viceroy zegt in het rapport verder ,,diverse tegenstrijdigheden'' te hebben gevonden in de financiële verslaglegging van NEPI. Zelfs zonder die tegenstrijdigheden is de vastgoedinvesteerder al te duur ten opzichte van vergelijkbare fondsen, beweert Viceroy.

Financieel directeur Mirela Covasa vindt dat het rapport van Viceroy de cijfers verkeerd weergeeft. ,,We blazen geen winsten op. Er zijn specifieke boekhoudkundige redenen voor de cijfers.'' NEPI heeft in Roemenië zijn grootste markt. Het aandeel NEPI stond woensdag tegen het einde van de ochtendhandel 8,2 procent in de min op 6,75 euro.