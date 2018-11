Collectieve actie tegen Facebook

Met een collectieve actie, woensdag gemeld door de Financial Times, willen parlementsleden van Argentinië, Brazilië, Canada, Ierland, Litouwen, Singapore, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk Facebook de maat nemen.

De voorzitter van de Canadese commissie voor data-toegang, en privacy , Charles Angus, kondigde ingrepen aan. „U heeft het vertrouwen verloren van de internationale gemeenschap om problemen zelf op te lossen”, stelde hij in een reactie aan het adres van Facebook. „We gaan nu naar regulering kijken.”

Het aandeel Facebook ging op geruchten van ingrepen al langer terug in waarde.

Angus’ collega in Ierland kondigde aan de regels voor ethisch gebruik van data het liefst via de Verenigde Naties te willen doorvoeren. In Duitsland is een groot onderzoek naar privacyschendingen door Facebook gaande.

De recentste aanleiding is de weigering van Facebook-topman Mark Zuckerberg om voor een internationaal gezelschap te verschijnen en zich voor zijn kennelijk gebrekkige aanpak van vervalst nieuws, fake news, te verantwoorden.

Hackers

Dat volgt op de in de ogen van de parlementsleden gebrekkige verantwoording van zijn verkoop van persoonlijke data van gebruikers van Facebook aan dataverwerker Cambridge Analytica.

Mark Zuckerberg zou te weinig openheid geven. Ⓒ foto AFP

Daarnaast reageerde het concern in de ogen van parlementsleden te laks op bewijs dat Russische hackers via Facebook probeerden om de verkiezingen in landen als de Verenigde Staten te beïnvloeden.

Te laat

Uit documenten die in het Verenigd Koninkrijk zijn opgedoken, blijkt dat een programmeur Facebook al vroeg had gewaarschuwd voor Russische hackers. Die roomden vanaf een enkel IP-adres drie miljard datablokjes met gegevens van Facebook-klanten per dag af.

Facebook kende de tip, maar liet het volgens de klacht na om adequaat in te grijpen en de toegang te sluiten.

