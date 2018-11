Metaalwerkers voeren opnieuw actie

Ⓒ ANP

ASSEN (ANP) - Circa vijfhonderd medewerkers van Fokker, Ardagh, Burgerhout en Muelink & Grol in Groningen en Drenthe voeren donderdag en vrijdag actie in hun roep om betere arbeidsvoorwaarden. Dat meldden vakbonden CNV en FNV, die al langer met werkgevers in de clinch liggen om een nieuwe cao. Ook in Friesland wordt die dagen door honderden staalarbeiders gestaakt.